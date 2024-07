× Not-OP: Queens of the Stone Age sagen Wien-Konzert ab!

Konzert-Drama um Josh Homme: Wegen einer Not-OP in den USA wurde jetzt die Europa-Tour gestoppt. Auch das Wien-Konzert fällt aus!

Aufgrund einer dringenden Not-OP, die bei Josh Homme unverzüglich durchgeführt werden muss, sagen Queens Of The Stone Age alle Europa-Tourdaten im Juli ab. Auch den für 18. Juli gepalten Auftritt in der Wiener MetaStadt.

„Es wurde alles getan, um durchzuhalten und für euch zu spielen, aber es ist nicht mehr möglich, weiterzumachen“, schreibt die Band auf ihren SocialMedia-Kanälen und entschuldigt sich für die „Unannehmlichkeiten“. Weitere Konzerte in Europa ab Anfang August wurden vorerst nicht abgesagt. Auch die längere US-Tour im Herbst scheint nicht betroffen zu sein.

Erst letztes Jahr machte Homme öffentlich, dass bei ihm 2022 Krebs diagnostiziert wurde. Trotzdem startet man im Juni eine Europa-Tournee. Anfang Juli dann der erste Schock. „Wegen Krankheit“ wurde der Auftritt beim italienischen AMA Festival kurzfristig abegsagt. Jetzt wurde die Tour gestoppt.