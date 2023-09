Paul Weller verspricht eine Zeitreise für Wien

Konzerthit der Woche: Paul Weller, der "Godfather des Britpop" spielt am Montag mit der aktuellen CD ''Fat Pop, Volume 1'' und allen Klassikern in Volkstheater auf.

Er ist, und da sind selbst die streitbaren Gallagher-Brüder Liam und Noel einmal derselben Meinung, der "Godfather des Britpop". Seit 1972 schreibt Paul Weller, dem man den im Mai gefeierten 65er so gar nicht ansieht, Musikgeschichte. Egal ob mit seinen Bands The Jam ("That's Entertainment") oder The Style Council ("Long Hot Summer") und natürlich mit seinen mittlerweile 16 Solo-Alben.

Würdiger Rahmen. Den aktuellen Wurf "Fat Pop, Volume 1", mit dem er in England seinen sechsten Nummer-eins-Hit einfuhr, präsentiert er jetzt nach unzähligen Corona-Verschiebungen endlich auch in Wien. Am Montag (25. September) spielt Weller im prunkvollen Volkstheater auf. Nach Konzerthaus (2008) oder der Staatsoper (2015) ein weiterer würdiger Rahmen.

Zeitreise. Das erste Österreich-Konzert nach sechs Jahren Pause verspricht vom Opener "Cosmic Fringers" bis zum Finale mit dem Jam-Klassiker "Town Called Mallice" eine fast 30 Song starke Zeitreise von New Wave über Motown bis zu Britpop.

Trend. Auch das Vorprogramm ist zu empfehlen: Die junge irische Durchstarterin Ailbhe Reddy präsentiert ihre neue Trend-CD "Endless Affair".