Die Ärzte distanzieren sich von ihrem Song Elke.

Bereits seit mittlerweile 40 Jahren begeistern „Die Ärzte“ ihre Fans. Die deutsche Band mit Farin Urlaub und Bela B steht dabei oftmals auch für provokante und freche Lieder – so wie mit dem Song „Elke“ aus dem Jahr 1988.

Im Text heißt es darin: „Wir haben uns getroffen, allein bei ihr zuhaus' /Sie sah noch viel viel dicker als auf dem Foto aus/Ich schloss' sie in die arme, das heißt ich hab's versucht /Ich stürzte in ihr Fettgewebe wie in eine Schlucht.

#aerzte gestern: ein paar Fans fordern "Elke".

Farin: "Nee Leute, Elke ist fatshaming und misogyn"

[was absolut stimmt]

"sowas spielen wir nicht mehr, das ist letztes Jahrtausend!"#Boomer rolemodel einfach. — Johanna Wenckebach (@jo_wenckebach) August 29, 2022

Für viele Fans ist das Lied Kult, bei einem Auftritt in Berlin wurde der Song deshalb auch lautstark gefordert. Farin Urlaub stellte auf der Bühne aber unmissverständlich klar, dass die Band den Song nicht mehr spielt „Nee Leute. Elke ist fatshaming und misogyn. So was spielen wir nicht mehr, das ist letztes Jahrtausend.