× Madonna-Tochter Lourdes provoziert – ganz wie Mama

Die älteste Tochter von Superstar Madonna veröffentlichte ihren ersten Song.

Aufreger. Am Mittwoch veröffentlichte Lourdes Leon unter dem Künstlernamen „Lolahol“ ihren ersten eigenen Song Lock & Key. Beim Musikvideo zu dem Track zeigt sich, wie sehr Madonnas Tochter von ihrer Mutter beeinflusst wurde. Zwar weit entfernt von den Provokationen Madonnas, liefert sie aber doch den einen oder anderen Aufreger.

© YouTube/Chemical X Records ×

Mini-Madonna Lourdes Leon in ihrem Musik-Video.

So sieht man Lourdes im Spagat am Strand oder schmusend auf einem Friedhof. Dazu Szenen mit Mega-Dekolleté, in denen ihre Brüste nur mit glitzernden Aufklebern bedeckt sind.

Der Song selbst ist ein Dance-Pop-Track mit durchaus clubtauglichen Beats. Ob Lourdes damit so erfolgreich ist wie ihre Mutter, wird sich zeigen.