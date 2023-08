Sensation! Comeback für ABBA-Agnetha Faltskog: Morgen neue Single

Der neue Song heißt 'Where Do We Go From Here?'

ABBA-Star Agnetha Faltskog startet im Alter von 73 Jahren ihre Karriere neu. Die Sängerin hat für Donnerstag, 31.8. eine neue Single angekündigt und damit diesbezügliche Spekulationen nach kryptischen Social-Media-Hinweisen bestätigt. ABBA-Sensation! Sie nehmen wieder Lieder auf So heißt das Lied Die Schwedin veröffentlichte ihr letztes Soloalbum vor einem Jahrzehnt. Der neue Song hat den Titel "Where Do We Go From Here?". Lesen Sie auch ABBA-Sensation! Sie nehmen wieder Lieder auf Die vier ABBA-Mitglieder sind wieder zusammen im Studio. Bald gibt es neue Songs der Legenden. © PhotoPressService, www.photopps.com Agnetha Faeltskog Agnetha Faltskog ABBA und Solo Die 1950 in Jönköping geborene Fältskog bildete zusammen mit ihrem früheren Partner Björn Ulvaeus sowie Benny Andersson und Anni-Frid "Frida" Lyngstad die schwedische Kultband Abba. Nach dem Welterfolg mit der Popgruppe brachte sie in den 1980er-Jahren drei Alben als Solo-Künstlerin heraus. Später folgten zwei weitere Alben, zuletzt "A" im Jahr 2013. Abba feierten 2021 mit dem Album "Voyage" anlässlich einer gleichnamigen digitalen Show ein Studio-Comeback, eine Reunion-Tournee wurde aber ausgeschlossen.