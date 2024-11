× RAF Camora gewinnt seinen ersten MTV European Music Award

Bei der Verleihung der MTV EMAs wurde erstmals auch ein Preis in der Kategorie "Best Austrian Act" vergeben - an RAF Camora

Die große Gewinnerin der MTV European Music Awards (EMAs) war Sonntagabend einmal mehr Taylor Swift, die gleich vier der begehrten Auszeichnungen gewann. Aus heimischer Sicht war es allerdings der große Abend von Kult-Rapper RAF Camora. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von MTV Germany (@mtvgermany)

Als "Best Austrian Act" waren im Vorfeld die Bands Bilderbuch und Wanda, die Popsängerinnen Christina Stürmer und Esther Graf sowie die beiden Rapper Money Boy und RAF Camora nominiert. Am Ende setzte sich beim Publikumsvoting RAF Camora durch. Da er es nicht schaffte, sich den Award persönlich abzuholen, bedankte sich der Rapper per Videobotschaft bei seinen Fans und scherzte "Vor 15 Jahren war ich schon einmal nominiert, habe aber nichts gewonnen. Darum: Danke, danke!" © Instagram × Am 14. November kann RAF Camora seinen Erfolg mit seinen Wiener Fans teilen, wenn er in der ausverkauften Wiener Stadthalle sein Mega-Konzert spielen wird. Das Konzert war ursprünglich für Februar geplant, musste die Show aber krankheitsbedingt auf November verschieben.