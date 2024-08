× RAF Camora: “Ich habe noch immer einen leichten Tinnitus“

Am Freitag feierte RAF Camora am Frequency sein Comeback nach der Tinnitus-Pause. Jetzt stürmt er mit der Falco-Hommage "Out Of The Dark" wieder die Charts und lässt im Ö3-Interview mit einem Gesundheits-Update aufhorchen.

“Es war einfach unfassbar. Komplettes Chaos. Der reinste Wahnsinn!” Im Ö3-Interview schwärmt RAF Camora über sein großes Comeback. Freitag Nacht ließ er 40.000 Fans am Frequency ausflippen. Mit einer Bombast-Show, wo er gleich zum Opener „Gotham City“ auf dem Dach eines schwarzen Audi RS Q8 antanzte, bei „Andere Liga“ mit Neon-Leuchtschild und Feuerfontänen auffuhr und bei „Beste Leben“ gleich seine gesamte Posse, mindestens 30 Leute, auf die Bühne holte. RAF Camora feierte starkes Comeback mit Falco und Feuerwerk



RAF Camora: Video-Dreh zum Falco-Hit am Frequency



RAF Camora: Comeback auf Platz 1 mit Falco-Duett

© Instagram × © Instagram × Als Highlight gab’s Premiere der Falco-Hommage „Out of the Dark”, die er umrahmt von 3.000 weißen Fahnen im Publikum gleich für ein Live-Video mitfilmen ließ. „Ich bin ein Riesenfan von Falco“, schwärmt RAF auf Ö3, „ich war damals auch bei seinem Begräbnis. Falco war einer von uns, und dieser Song ist eine Hommage, der Mann ist Teil unserer Stadt und unserer Legende – ich denke, der Song hätte ihm gefallen.“ © Instagram × RAF drehte am Frequency Falco-Video. © Instagram × Die Fans sehen es ebenso: Nach dem Frequency eroberte RAF damit sofort wieder die Spitze der iTunes-Charts. Dazu gibt’s schon über 6,1 Millionen Streams und mehr als 1,2 YouTube Klicks. © Ö3 Clemens Stadlbauer RAF Camora beim Ö3-Interview mit Clemens Stadlbauer Das feiert RAF nun übrigens in den USA. Gleich nach dem Frequency jettete er nach Los Angeles. „Dort wird schon der nächste Schritt geplant.“ Allerdings behutsam, denn 100%ig fit ist RAF, wie er auf Ö3, verrät noch nicht. „Mir geht’s sehr, sehr gut. Ich habe ich noch immer einen leichten Tinnitus, aber ich weiß jetzt, wie man damit umgehen muss, wenn der Körper dir solche Signale sendet.“