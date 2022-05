Am 25. und 26. Mai für 68.000 Fans in Klagenfurt und am 23. Juli 2023 dann wohl auch in Wien - Rammstein legen mit Hit-CD ''Zeit" auch live los.

Gerade erst stürmten Rammstein mit der Brachial-CD "Zeit" wieder die Charts. Von 0 auf 1 bei iTunes. Jetzt will man den Chart-Triumph wohl auch mit einem Wien-Konzert feiern. Laut gut informierten Fan-Seiten ist das Ernst-Happel-Stadion für 23. Juli 2023 reserviert. Als eine von 19 Tourstationen in ganz Europa. Das wäre das erste Mega-Konzert 2023 in Wien! Bereits ab 2. Juni sollen die 55.000 Tickets in den Vorverkauf gehen. Auch ein Zusatz-Konzert, so wie schon 2019, wird spekuliert. Als Warm-Up machen Till Lindemann und Co. schon am 25 und 26. Mai Klagenfurt unsicher. Die 68.000 Tickets waren innerhalb von nur zwei Stunden ausverkauft.