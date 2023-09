Rod Stewart rockt Wiener Stadthalle

Mit 250 Millionen verkauften Tonträgern zählt Rod Stewart zu den größten Stars der Welt. Jetzt gab er seine Tournee 2024 bekannt - mit Österreich-Termin!

Seine unverwechselbare Stimme, sein Stil und sein Charisma haben Rod Stewart zu einem der erfolgreichsten Sänger und Entertainer aller Zeiten gemacht. Sein Erfolg zieht sich durch alle Genres populärer Musik, von Rock, Folk, Soul über R’n‘B bis hin zu den modernen Standards. Jetzt präsentiert der legendäre, unkonventionelle Star die Songs seiner Karriere, die Hits und die Klassiker live in Deutschland, in der Schweiz sowie Österreich.

Wien-Show am 2. Juli 2024

Zum Abschluss seiner Europa-Konzerte wird Stewart am 2. Juli 2024 in der Wiener Stadthalle gastieren. Mit im Gepäck wird er Mega-Hits wie „Da Ya Think I‘m Sexy“, „Baby Jane“, „The First Cut Is The Deepest“ und natürlich seinen größten Hit „Sailing" haben. „Ich freue mich auf tolle, energiegeladene Shows mit meinen wunderbaren Fans. Ich werde meine größten Hits performen – und natürlich wird es wieder viele Überraschungen geben",so Rod Stewart im Vorfeld der Tour.

Der Vorverkauf für das Wien-Konzert startet am 14. September um 10 Uhr.