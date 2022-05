Song-Contest: Die Finalisten stehen fest

Die letzten Finalisten für die große Endrunde des 66. Eurovision Song Contest von Turin stehen fest.

Nachdem Österreich bereits am Dienstag im ersten Semifinale des Eurovision Song Contests ausgeschieden ist, stand gestern das zweite Halbfinale am Programm. Dabei ritterten 18 Nationen um die letzten zehn Final-Tickets, die nun am Samstag (14. Mai) zu den am Dienstag bereits Qualifizierten und den fix für das Finale gesetzten "Big Five" stoßen.

Dafür, dass der ESC heuer nicht ganz ohne heimische Beteiligung über die Bühne geht, sorgt einmal mehr Conchita, die ihren neuen Song Car bei einem Konzert im Eurovision Village präsentieren wird.