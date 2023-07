× Springsteen ist noch in Wien – Aufenthalt verlängert

Der "Boss" blieb noch in Wien - Fan-Ansturm beim „Rosewood“ Hotel.

Privat. 169 Minuten stand er auf der Bühne im Happel-Stadion. Gleich 96 Stunden will er in Wien bleiben. Bruce Springsteen hat wohl Gefallen an seiner Eck-Suite im dritten Stock des feudalen Rosewood Hotel gefunden: Sein Privat-Jet, eine Boeing 757, bliebt nämlich weiter in Schwechat geparkt. Wohl erst am Donnerstag will der Boss Richtung Hockenheimring abreisen.

Chaos. Am Sonntag checkte er ein. Winkte um 18.10 Uhr auch kurz vom Balkon. Seitdem hat er, anders als seine Band-Kollegen, die auf Sightseeing und Shopping-Tour gingen, das Hotel bis Mittwoch nur für das Konzert verlassen. Mit Chaos: Dutzende Fans hofften auf Autogramme oder Selfies. Doch die Polizei verhängte eine Platzsperre.