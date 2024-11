"The Cure" schlagen Helene Fischer und stürmen auf Platz 1

Gegen "Songs Of A Lost World" hatten auch Helenes Kinderlieder keine Chance

Erst kürzlich stellte die Kult-Band The Cure rund um Frontman Robert Smith ihr neues Album "Songs Of A Lost World" live in London vor und versetzten damit Fans weltweit in Verzückung. In vielen Ländern stürmte das erste neue Studioalbum seit 16 Jahren direkt auf Platz 1 der Longplay-Charts. Jetzt haben es The Cure auch in Österreich an die Chart-Spitze geschafft.

The Cure "Songs O A Lost World" © Hersteller ×

Eine freut das aber weniger - Helene Fischer veröffentlichte zeitgleich mit The Cure ihr Kinderlieder-Album. Und wenn Helene in der Vergangenheit immer ein Garant für den Chart-Thron war, muss sie sich dieses Mal ausnahmsweise mit Platz 2 begnügen.

Helene Fischer "Die schönsten Kinderlieder" © Hersteller

Platz 3 belegt diese Woche Bonez MC mit seinem Album "Gameboy".

Vom genialen The Cure-Album können sich Fans auch hier überzeugen:

Auf YouTube streamte die Band das Konzert in London live.