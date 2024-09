× The Quarrymen: Die 1. Band von John Lennon rockt Wien

1957 brachten The Quarryman John Lennon und Paul McCartney zusammen. Jetzt rockt spielt man auch mit Beatles-Klassiker in Wien auf. Am Sonntag steigt die Österreich-Premiere in der der Szene Wien.

Am 6. Juli 1957 spielte John Lennon mit seiner Band The Quarrymen bei einem Sommerfest der St. Peter’s Church in Woolton, Liverpool, auf. Danach kam es zu einer gar schicksalshaften Begegnung: Denn Backstage schaute nämlich niemand Geringerer als Paul McCartney vorbei. Das erste Treffen der Legenden! Der Rest ist Geschichte. Während die Beatles in Folge die Welt eroberten, lösten sich die Quarrymen 1960 auf.

1994 gab es das Comeback. Jetzt gibt‘s das allererste Wien-Konzert. Am Sonntag (15. September ) spielt man auch mit Klassikern von Elvis ("Mean Woman Blues") oder The Crickets ("That‘ll Be the Day") in der Szene Wien auf.

Das ist die geplante Setlist von The Quarrymen:

Maggie May

Midnight Special

Puttin' on the Style

Matchbox

Mean Woman Blues

Come Go With Me

In Spite of All the Danger

That'll Be the Day

One After 909

In My Life

My Bonnie

Twenty Flight Rock

Cool: vom Original-Line-Up sind noch Sänger Rod Davis, ein ehemaliger Schulkollege von John Lennon, und Drummer Colin Hanton, der auch bei den legendären "Percy Phillips Sessions" der Beatles mitspielte, in Wien mit dabei. Auch für Beatles-Songs wie "One After 909" oder "In My Life". Die letzten Restkarten für diesen absoluten Konzert-Leckerbissen, bei dem auch einige Beatles-Anekdoten zu erwarten sind, gibt's bei oeticket und ticket24.at