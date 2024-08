Auf Instagram postete der Rammstein-Sänger ein Gedicht, in dem alles auf sein Karriere-Ende hindeutet

Zwei Tage nach dem Ende der Rammstein-Megatour - am 17. und 18. Juli rockten sie zweimal in Klagenfurt - sorgt Frontman Till Lindemann einmal mehr für Schlagzeilen. Diesmal sind Fans aber in großer Sorge um ihr Idol.

© zeidler ×

Unter dem Titel "Jegliches hat seine Zeit" postete er ein Gedicht, das Anspielungen auf die jüngst erhobenen Vorwürfe und auf das Ende seiner Zeit bei Rammstein macht.





Im Gedicht schreibt er davon sich "noch nie so einsam gefühlt" zu haben und das sein "Leben in Scherben" liege. 155 Konzerte spielten Rammstein auf ihrer Tour und verabschiedet sich von ihren Fans ebenfalls via Instagram - aber nur vorerst. "Diese Stadiontour ist am Ende angelangt. Rammstein ist es nicht. Der Weg geht weiter – AUF WIEDERSEHEN!!!“ schrieb Rammstein. Doch Lindemanns Gedicht lässt anderes vermuten. "Besser später als zu spät, wenn es leider nicht mehr geht, man sollte Hut und Mantel greifen, in die weite Welt ausschweifen, neue Aussicht, weg vom Alten, nach neuen Ufern Ausschau halten.“

© Olaf Heine/Rammstein ×

Fans glauben, dass er damit sein Ende bei Rammstein ankündigt und sich mehr auf sein aktuelles Solo-Projekt konzentrieren will.

Verarbeitung der Vorwürfe

Letztes Jahr sorgte die Anschuldigungen wegen sexuellen Übergriffen gegen Lindemann für einen Mega-Skandal. Und obwohl die Staatsanwaltschaft ihm bescheinigte, keine strafbaren Handlungen begangen zu haben, dürften in die Vorwürfe dennoch tief getroffen haben. Und auch diese verarbetet Lindemann in seinem Gedicht. "Beschmiert mit Schuld, verblasst in Sühne, brauch neue Farben, neue Bühnen, um Verständnis bitt ich nicht, brauch auch kein anderes Gericht, das Urteil stand schon fest am Tag, bevor man mich zur Nacht befragt.“

© zeidler ×

Es bleibt jedenfalls spannend, was der Rocker in Zukunft vorhat. Sein Gedicht kündigt jedenfalls episches an: "Asche ist der beste Boden, hoffnungsvoll aus ihr zu steigen, voller Dank mich hier verneigen, so fällt es gar nicht leicht zu gehen, die Zeit mit Euch war wirklich schön.“