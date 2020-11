Neue Amazon Prime-Serie mit Lindsey Vonn

In der neuen Amazon Prime Serie "The Pack" begibt sich das österreichische Pet-Tracking Unternehmen "Tractive" auf Weltreise mit Ski-Ass Lindsey Vonn und zwölf Hunden.

Ab 20. November sind in der Serie auf Amazon Prime Lindsey Vonn und zwölf Hunde zu sehen, deren Besitzer die Chance auf 750.000 Dollar haben. Die zwölf Teilnehmer wurden dafür mit GPS Trackern von Tractive ausgestattet, um Moderatorin Lindsey Vonn auf weltweiten Abenteuern zu begleiten und in verschiedenen Aufgaben gegeneinander anzutreten.

"Runtastic für Hunde"

"The Pack" feiert am 20. November in 240 Ländern Premiere. Die Abenteuer mit den Hunden führen durch unterschiedlichste Länder weltweit in Zusammenarbeit mit dem österreichischen "Runtastic für Hunde" Tractive, das für die Sicherheit und Gesundheit der Hunde auf den Abenteuern sorgt.

250.000 Dollar des Preisgeldes wurden für den guten Zweck gespendet und Tractive hat außerdem 1.000 GPS Tracker an Tierheime verschenkt.

Hunde und deren Besitzer im Team auf Weltreise

Gemeinsam mit ihren Vierbeinern beweisen zwölf Hundebesitzer in dieser Serie, wie stark die Bindung zwischen Mensch und Hund wirklich ist.