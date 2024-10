× NFL-Legende Tom Brady versteigert seine exklusive Uhrensammlung

Tom Brady, der legendäre Quarterback und siebenfache Super-Bowl-Sieger, hat entschieden, sich von einem besonders wertvollen Teil seines Lebens zu trennen: seiner Uhrensammlung.

Diese exklusive Sammlung, die während seiner bemerkenswerten Karriere gewachsen ist, wird im Dezember durch das renommierte Auktionshaus Sotheby’s versteigert. Die Auktion trägt den Titel „The GOAT Collection: Watches and Treasures from Tom Brady“ und bietet Sammlern und Fans die seltene Gelegenheit, ein Stück Sportgeschichte zu erwerben.

Sammlung exklusiver Stücke

Die Uhrensammlung Bradys umfasst einige der edelsten Modelle der bekanntesten Uhrenmarken der Welt. Darunter befinden sich Zeitmesser von Patek Philippe, Rolex und IWC, die einen Wert zwischen 12.000 und 800.000 US-Dollar (umgerechnet ca. 11.350 bis 757.500 Euro) haben. Besonders herausragend ist eine maßgefertigte Uhr von Audemars Piguet, die speziell für Brady gefertigt wurde. „Ich hatte das große Glück, in meiner Karriere so viele besondere Momente zu erleben“, erklärte Brady in einer offiziellen Mitteilung. „Diese Uhren und Sammlerstücke spiegeln diese unvergesslichen Erlebnisse und die harte Arbeit, die dahintersteht, wider. Es erfüllt mich mit Freude, meinen Fans und Sammlern die Möglichkeit zu geben, diese Stücke genauso zu schätzen, wie ich es getan habe.“

Bradys Leidenschaft für Uhren

Bradys Begeisterung für Uhren reicht weit zurück. Bereits in der Highschool begann seine Leidenschaft, als ihm seine Eltern eine Uhr zum Schulabschluss schenkten. Seitdem hat er ein tiefes Verständnis für die Welt der Uhren entwickelt. Richard Lopez, leitender Spezialist für Luxusuhren bei Sotheby’s, sagte dazu: „So wie er die Sprache des Fußballs meisterte, hat er sich auch den Feinheiten der Uhrmacherkunst gewidmet. Seine Sammlung ist eine erstklassige Zusammenstellung exquisiter Zeitmesser, die seine Leidenschaft und Hingabe für dieses besondere Hobby zeigt.“

Höhepunkte der Auktion

Die Auktion wird einige besonders spektakuläre Stücke umfassen. Zu den Highlights gehört eine fliegende Tourbillon-Royal-Oak-Uhr von Audemars Piguet. Diese Uhr, aus Weißgold gefertigt und mit Diamanten besetzt, wurde von Brady während der Netflix-Sondersendung „Greatest Roast of All Time“ getragen. Der geschätzte Verkaufswert dieser Uhr liegt zwischen 400.000 und 800.000 US-Dollar (rund 378.750 bis 757.500 Euro).

© Sotheby’s

Tom Bradys Audemars+Piguet Uhr.

Ein weiteres bedeutendes Stück der Auktion ist die Richard Mille 35-03 „Baby Nadal“, eine Uhr aus blauem Quarz, die bis zu 500.000 US-Dollar (ca. 473.400 Euro) einbringen könnte. Diese Modelle sind für ihre außergewöhnliche Leichtigkeit und Widerstandsfähigkeit bekannt und gelten als Meisterwerke der modernen Uhrmacherkunst.

Weitere exklusive Stücke

Auch eine Patek Philippe Nautilus aus Roségold, die Brady seit 2017 begleitet, wird zur Versteigerung angeboten. Ebenso wird eine IWC Pilot’s Watch Top Gun Edition „SFTI“ versteigert, die Brady bei der Meisterschaftsparade 2021 nach seinem historischen Sieg mit den Tampa Bay Buccaneers trug. Brahm Wachter, Leiter der modernen Sammlerstücke bei Sotheby’s, betonte die Einzigartigkeit der Auktion: „Diese Sammlung ist mehr als nur eine Zusammenstellung von Uhren. Die Geschichten, die sie erzählen, und die historische Bedeutung, die sie tragen, machen sie zu einem wichtigen Stück der Sportgeschichte.“

© Sotheby’s ×

Weitere Uhren, die dem ehemaligen NFL-Spieler Tom Brady gehörten.

Während der Covid-19-Pandemie erlebte der Markt für Luxusuhren einen beispiellosen Aufschwung, doch seither haben die Preise etwas nachgegeben. Laut der weltweit größten Uhrenmarktdatenbank EveryWatch beliefen sich die Gesamterlöse aus Uhrenauktionen im Jahr 2024 auf 493 Millionen US-Dollar (rund 467 Millionen Euro), was einem Anstieg von 6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.