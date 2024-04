Ö3-Moderatorin Gabi Hiller für Betrugsmasche missbraucht

Fake News unter der Gürtellinie - Ö3-Wecker-Star Gabi Hiller als neuestes Opfer der anonymen Online-Betrüger.

Der ORF kommt nicht aus den Schlagzeilen! Diesmal trifft es Gabi Hiller, bekannt aus "Der Ö3-Wecker - Guten Morgen Österreich", die in einer schlecht gestalteten Fotomontage übel zugerichtet in die Kamera lächelt. Daneben ist ein Bild von einem blauen Müllsack zu sehen, der in einem Waldstück liegt. Kommentiert wird das Social Media Posting mit den Worten: "Sie hat nicht bemerkt, dass ihr Mikrofon eingeschaltet war. Dies sind ihre letzten Worte und das Ende ihrer Karriere."

Nach Assinger, Karlich und Wolf erwischt es diesmal Hiller

Der Link unter dem Posting führt zu einem gefakten Interview zwischen Hiller und Christoph Grissemann, wo der Ö3-Star von einem Trick spricht, durch den man schnell zu viel Geld kommt. Ähnlich inszenierte Fälschungen gab es bereits mit Armin Assinger, Barbara Karlich und Armin Wolf.