Miss bringt uns den Sommer

Laune. Mit ihrem Pop-Song One & One Makes Two will Miss Vienna Beatrice Körmer (24) Sommerstimmung in die Wohnzimmer der Österreicher bringen. Diesen präsentierte sie im Oktober des vergangenen Jahres auf einer Party. Das dazugehörige Video konnte die hübsche Wienerin aufgrund der derzeitigen Situation nicht drehen, also entschied sie sich, einen anderen Weg zu gehen. „Robert Lerch hat einen Zusammenschnitt aus einigen Momenten von meinem Leben gemacht“, sagt Körmer. Produziert wurde der Hit von Klaus Biedermann, der auch schon DJ Ötzi zu Erfolg verhalf. Das Video macht sofort Lust auf Strand, Sonne und Urlaub. So kann man sich die Wartezeit bis dahin verkürzen und sich schon jetzt ein bisschen Sommer in die eigenen vier Wände holen.