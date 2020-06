Total verrückt: Bierpartei wirbt für Urlaub in Simmering!

Hallstatt wird bereits wieder überrannt, Velden kämpft mit Abstandsregeln – die Bierpartei liefert ein alternatives, einzigartiges und überaus attraktives Reiseziel: Wien-Simmering. Der Bundesparteiobmann Dr. Marco Pogo, künftiger Biergermeister Wiens und eingeschworener Simmeringer, startet im Rahmen des Wahlkampfs zur Wien-Wahl 2020 die Initiative „Simmering – immer eine Reise wert“.

Dr. Marco Pogo: „Simmering als touristisch unerschlossen zu bezeichnen, ist fast eine Untertreibung. Deswegen ist hier noch echter urbaner Abenteuerurlaub möglich. Ob für ein paar Stunden oder länger – Simmering ist immer eine Reise wert. Übrigens am besten erreichbar mit der U3.“

Mit der Initiative www.simmering-tourismus.at soll der eher zaghafte Tourismus im 11. Wiener Gemeindebezirk angekurbelt werden. In einem Werbevideo lobpreist Dr. Marco Pogo die Vorzüge des vermeintlichen Wohn- und Arbeiterbezirks, der doch mit so vielen Schätzen glänzt – von Sehenswürdigkeiten über Kulinarik bis zur einnehmenden Gastfreundschaft der Simmeringer wird eine breite Bandbreite gezeigt, die einen Urlaub in Wien-Simmering so attraktiv machen.