Alaba: Luxus-Show zum 30er

Gestern feierte David Alaba seinen runden Geburtstag mit modischen Statements.

Schick. David Alaba (30) beweist einmal mehr, dass er nicht nur auf dem Fußballplatz eine gute Figur macht, sondern auch in der Modewelt. Der Star-­Kicker hatte in der Vergangenheit bereits Shootings für Gucci und andere Luxusmarken. Bei der Pariser Modewoche hätte man ihn glatt für eines der Models gehalten. Zu jeder Show präsentierte Alaba ein neues Outfit und posierte für die Kameras.

Styles. Ob im violetten Blazer, im transparenten Hemd oder in Latzhose – Alaba zeigte sich selbstbewusst. Gestern feierte der Sportler gleich auch seinen 30. Geburtstag in der französischen Hauptstadt. Bei der Modenschau von Louis Vuitton traf David Alaba auf weitere Berühmtheiten wie Schauspieler Omar Sy (Lupin) und Fußballer-Kollege Leroy Sané.

Karriere. David Alaba verzeichnet einige Rekorde in seiner Fußball­karriere. Sollte es allerdings irgendwann nicht mehr so gut laufen, würden ihm die großen Labels garantiert eine zweite Karriere als Model ermög­lichen. In Paris stahl er zumindest den anderen die Show.