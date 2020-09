Alaba: Turtel-Show in den Fluten

Im Sardinienurlaub lieferte der Star-Kicker eine heiße Liebesshow mit Shalimar.

Nähe. So zeigefreudig hat man Star-Kicker David Alaba noch nie gesehen. Gemeinsam mit seiner Freundin Shalimar kuschelte er auf Sardinien, sprang sogar händchenhaltend in die Fluten. Ein besonderer Hingucker ist dabei aber Davids große Liebe. Sie zeigt ihren Traumkörper – und das nur sechs Monate nach der Geburt ihres Sohnes – im schwarzen Bikini. Auf dem Rückflug nach Wien kuschelte sich Shalimar noch einmal an ihren David. Dieses Mal jedoch im Reise-Outfit mit Maske.

© Screenshot (Instagram)

Diät. In Wien angekommen, zeigt die schöne ­Fußballerfreundin, wie sie ihre schlanke Linie so schnell zurückbekommen hat. „Ratet einmal, wer jetzt wieder Keto macht“, schreibt sie zu einem Foto, das ein ganzes Menü zeigt. Bei der ketogenen Ernährung verzichtet man fast gänzlich auf Kohlehydrate, setzt vermehrt auf Proteine und gute Fette.