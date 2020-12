Andreas Gabalier kassiert nächsten Shitstorm

Gabaliers Weihnachts-Show im ORF brachte Twitter erneut in Aufruhr.

Bereits eine Woche nach Veröffentlichung seines Weihnachts-Albums A Volks-Rock'n'Roll Christmas stürmte die neue CD von Andreas Gabalier direkt an die Spitze der heimischen Charts. Gestern präsentierte er die Songs für die schönste Zeit des Jahres im TV. Neben Klassikern wie Driving Home For Christmas oder Here Comes Santa Claus gab er in seiner revueartigen Show, die im zur Zeit geschlossenen Parkhotel in Pörtschach am Wörthersee gedreht wurde, auch den Kult-Hit Last Christmas im Duett mit Gregor Meyle zum Besten.

Nachdem Gabalier bereits für seinen Auftritt „Der König der Kindsköpfe“ einen mächtigen Shitstorm kassierte, brachte der Sänger Twitter auch gestern wieder in Aufruhr. Obwohl Gabalier dieses Mal nicht LIVE sang, empörten sich viele User über die Gesangskünste des Volks-Rock'n'Roller. Vor allem für seine Version von "Stille Nacht" musste der Sänger viel Kritik einstecken.