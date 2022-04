Austro-Beauty startet auf Sat.1 durch

Ab 4. Mai ist Tara Tabithas beste Freundin im "Club der guten Laune" zu sehen.

Reality-Sternchen Vanessa Mariposa, auch bekannt als beste Freundin von ATV-Skandalnudel Tara Tabitha sorgt ab 4. Mai an der Seite von Jenny Elvers, Julian FM Stoeckl Marc Terenzi für "Gute Laune". Im Gespräch mit Seitenblicke verrät sie, was sie an dem neuen Sat.1-Reality-Format "Club der guten Laune" besonders gereizt hat: "Erst einmal, dass es etwas komplett Neues ist und ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Ich wusste nur, es gibt Sport-Challenges und alles, was mit Sport zu tun hat, ist genau mein Ding", sagt sie.

Bislang war Vanessa eher in Dating-Shows daheim, doch Formate wie "Ex on The Beach" fallen weg, da sie mittlerweile in einer Beziehung sei: "Wenn ich Lust auf eine Sendung habe und es zu mir passt, mache ich es gerne. Ich habe aber auch schon Shows abgesagt, die nicht zu mir gepasst haben."



Vanessa lernte ihren Freund Diogo Sangre „Are You The One – Realitystars in Love 2021“ kennen

Ihr Leben habe sich in den letzten Jahren komplett verändert: "Ich wohne in einer neuen Stadt, habe einen Freund und einen Hund. Das hätte ich mir auch nie gedacht, dass ich so schnell einen Hund haben werde. Der war ein Geschenk von meinem Freund." Ob es im "Club der guten Laune" tatsächlich friedlich zugeht, finden die Zuschauer ab 4. Mai wohl besser selbst heraus.