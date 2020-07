Austro-Beautys genießen Sonnenseiten des Lebens

Sonnig. Während Ex-Miss Austria Dragana Stankovic die heimischen Seen abklappert und Shopping-Queen Ekaterina Mucha am Wörthersee paddelt, sind auch einige heimische Promi-Damen ausgeflogen. Opern-Diva Anna Netrebko verweilt beruflich in Verona, eine Sightseeing-Tour durch Venedig gönnte sie sich aber zuvor noch. Auch Influencerin und DJane Natalie Kreuzmayr hat beruflich im Ausland zu tun. Sie verweilt bis Oktober auf Ibiza, wo sie jeden Donnerstag zu ihrer Boho Experience am Alma Beach lädt.

Lifestyle. Luxus pur genießen derzeit Fußballer Marcel Sabitzer und seine Gattin Katja Kühne. Die einstige Bachelor-Gewinnerin postet täglich neue Eindrücke aus ihrem aufregenden Urlaub. Ob im Spa-Resort oder auf der Yacht. Sie macht dabei stets eine gute Figur. Auch Ex-Miss Tanja Duhovich und Nadine Leopold atmen gerade Meeresluft.

Letztere zeigt sich fast jeden Tag in einem anderen Bikini und posiert mit Freundinnen in Formentera. Duhovich hat die Familie im Gepäck und genießt einen ruhigen Urlaub in Griechenland. Ihre Top-Figur zeigt sie zum Beispiel am Karidi Beach.