Austro-Promis im Hochzeitsfieber

Sowohl Sänger James Cottrial, als auch Schauspielerin Zoe Straub haben am Wochenende "Ja" gesagt.

Sänger James Cottrial hat seine Langzeitliebe Jessi in einer berührenden Zeremonie geheiratet. In der ursprünglichen Heimat England trat man vor den Traualtar. Genauer gesagt auf Warwick Castle. Die wunderschönen Hochzeitsbilder postete Cottrial auf Instagram, schrieb dazu: "Es ist Perfektion. Der schönste Tag in meinem Leben. Ich bin noch immer sprachlos, wie schön jedes Detail war. Ich liebe dich Jessica Cottrial."

Und auch Schauspielerin Zoe Straub wagte am Wochenende den Schritt vor den Altar. Sie heiratete ihren Kaspar Leuhusen

© Instagram

Bereits im Dezember 2018 hatten sich die Mimin und ihr Freund verlobt. Im Mai polterte Zoe mit ihren Freundinnen. Bei ihr war es Liebe auf den ersten Blick. Leuhusen sei von Anfang an der Mann ihrer Träume gewesen. Die beiden haben gemeinsames Kind. Sohn Viktor kam im Februar 2020 auf die Welt. Ihr Privatleben schützt die fesche Sängerin bestmöglich.