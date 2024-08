Austro-Star erobert jetzt die Netflix-Charts

Nikolai Selikovsky ist ein aufstrebender Schauspiel-Star aus Österreich

Die Netflix-Serie "The Decameron" sorgt derzeit international für Aufsehen. In den heimischen Charts rangiert sie auf Platz acht. Was viele nicht wissen: in der amerikanischen Serie spielt auch ein Österreicher mit. Nikolai Selikovsky hat vor Kurzem auch für SOKO Linz gedreht und dabei aus dem Nähkästchen geplaudert. Im Talk mit oe24 verrät er, welche Rolle er in der Erfolgsserie einnimmt und wie es weitergeht.

Netflix-Star im Interview

„Ich spiele den Barden, der als Gefangene mit einer Räuberbande auf das Schloss kommt. Der Barde ist gezwungen, dort zu musizieren und versucht von dort ansässigen Adeligen gerettet zu werden, vergebens. Er sei gar von großer Bedeutung für die Handlung: „Schließlich ist er in der vierten Folge, Grund für eine komplette Wende in der Serie", verrät der Österreicher, der zurzeit in Rom lebt.





Corona-Pandemie brachte die Rolle

Die Rolle habe er durch ein Selftape bekommen. "Durch die Pandemie hat sich der Casting-Prozess verändert. Man drehte plötzlich Zuhause Videos und schickte diese ab. Nur in Ausnahmefällen wird man zu persönlichen Vorsprechen eingeladen. Dann einen Monat später hat mich mein italienischer Agent angerufen. Schlussendlich war ich über zwei Monate mit diesem Projekt beschäftigt inklusive Reit- und Stuntproben."