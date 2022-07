Austro-VIPs zeigen ihre Strandfigur

Unsere Stars zeigen im Urlaub gerne viel Haut. Und das mit gutem Recht.

Sonnig. Von Frankreich über Italien bis hin zum Wolfgangsee. Die heimischen VIPs genießen ihren Sommer und zeigen ihre perfekten Körper am Wasser. David Alaba urlaubte mit Familie und Freunden auf Ibiza in einer Luxus-Villa. Jetzt zeigt er seine privaten Schnappschüsse – und dabei springt einem vor allem eins ins Auge: Sein durchtrainierter Oberkörper inklusive Sixpack. Auch Marcel Hirscher macht eine gute Figur. Er verausgabt sich beim Wasserskifahren am Wolfgangsee im Salzkammergut.

Grazil. Die prominenten Ladys gehen es etwas ruhiger an. Schlagersängerin Melissa Naschenweng posiert im Baywatch-Bade­anzug in Italien und Model Nadine Mirada zeigt ihre Kurven in Victoria’s Secret.