Bea Turins Catwalk-Debüt in New York

Donnerstag lief Miss Europe ihre erste Show bei Fashion Week im Big Apple.

„Es war mein größter Traum, einmal bei der New Yorker Fashion Week zu laufen. Ich kann es noch immer nicht fassen, dass dieser Wunsch in Erfüllung gegangen ist“, freut sich Beatrice Turin im ÖSTERREICH-Talk über ihr gelungenes Model-Debüt in den USA. „Ich war sehr nervös, bevor es losging. Aber als ich am Laufsteg war, war ich einfach nur mehr glücklich und es ist alles gut gelaufen“, ergänzt die fesche Miss Europe.

Beatrice Turin © Privat ×

Auch Designer Elie Balleh war hochzufrieden mit Beas Performance. Gestern stand (nach Redaktionsschluss) schon die nächste Show für sie am Programm. Streetwear-Designerin Pia Bolte setzte am Laufsteg ebenfalls auf die Niederösterreicherin.

Beatrice Turin & Elie Balleh © Privat ×

Von Turins Auftritt waren aber auch prominente Gäste im Publikum begeistert. Darunter Designer Andres Aquino, der Beatrice vom Fleck weg für eine Top-Modenschau in Frankreich engagierte. Dort wird sie im Rahmen der Filmfestspiele über den Laufsteg schweben.

Beatrice Turin © Hersteller

Davor steht für Bea aber wieder die Musik im Vordergrund. Gestern veröffentlichte sie ihre neue Single „My Secret“.