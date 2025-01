Beckenbauer-Familie setzt Tradition des Karpfenessens nach dem Tod des "Kaisers" fort

Bereits zum 34. Mal fand das Karpfenessen in Kitzbühel statt - erstmals seit dem Tod von Franz Beckenbauer am 7. Januar 2024

Die private Einladung von Familie Beckenbauer wurde erneut im stilvollen Ambiente des Hotel Kitzhof Mountain Design Resorts ausgerichtet. Rund 150 geladene Gäste genossen den Jahresauftakt, herzlich empfangen von der Familie Beckenbauer und Johannes Mitterer, dem Geschäftsführenden Direktor des Hauses. "Es ist uns eine große Ehre, diese besondere Tradition auch in diesem Jahr fortzuführen. Franz hat mit seiner Herzlichkeit und seinem Engagement so viele Menschen inspiriert – sowohl im Sport als auch darüber hinaus. Dieses Event erinnert nicht nur an seine Vision, sondern auch an den einzigartigen Menschen, der er war. Wir freuen uns diese Tradition mit der Familie in seinem Sinne weiterzuführen.“, so Mitterer.+

Francesca Beckenbauer, Johannes Mitterer, Heidi Beckenbauer, Küchenchef Jürgen Bartl und Joel Beckenbauer © Frank Rollitz ×

Der Brauch des „Karpfenessen“ ist es, dass eine oder zwei gewaschene Schuppen in Silberpapier verpackt und im Geldbeutel aufbewahrt werden. Diese sollen Glück und finanzielle Stabilität im neuen Jahr bringen. Der Fisch wurde der Prominenz danach als gebackenes Filet serviert, begleitet mit Tiroler Köstlichkeiten. Das Menü wurde zubereitet vom Executive Chef des Hauses - Herrn Jürgen Bartl – und seinem Team. Zahlreiche prominente Persönlichkeiten folgten der Einladung und ließen sich das kulinarische Highlight nicht entgehen: Mit dabei waren unter anderem Margit und Clemens Tönnies, Stefan Blöcher, Anja und Ernst Freiberger, Willi Beier sowie Uschi und Dieter Müller.