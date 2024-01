Calvin Harris: 1,4 Millionen Euro Gage pro Gig!

Sein Comeback in Las Vegas lässt sich der Star-DJ gut bezahlen

Nach vier Jahren Pause, soll Star-DJ Calvin Harris (40) wieder ans Pult zurückkehren. Medienberichten zufolge werde er einen Top-Deal in Las Vegas bekommen. Dabei soll Harris pro Abend 1,4 Millionen Euro kassieren. Angeblich sei die erste Show bereits für Februar geplant.

Erste Show am 11. Februar

Der Ex von Taylor Swift soll alleine im LIV an sechs verschiedenen Abenden auflegen. Ein Insider verrät gegenüber "The Sun": "Calvin ist eine Legende auf dem Strip und er hat dazu beigetragen, die Clubs in Las Vegas zu dem Ort zu machen, an dem man sein muss." Am 11. Februar, wenn der Super Bowl in der Stadt ist, soll es losgehen.