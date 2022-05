Christina Stürmer: ''3. Baby ist nicht geplant!''

Im Vorjahr wurde Christina Stürmer wieder Mama. Auf oe24.TV spricht sie jetzt erstmals darüber. Und über ihre großen Pläne für das Pop-Comeback.

Privat. „Ich war sehr lange daheim – so wie viele andere auch. Aber bei mir kam da ja noch eine Schwangerschaft und eine Geburt dazu.“ Bei den Amadeus Awards überraschte die 12-fache Siegerin Christina Stürmer nach zwei Jahren Pause und der jüngsten Tochter Lotta am Freitag mit ihrem Red Capret Comeback. Auch dank Lebensgefährten Oliver Varga, der daheim auf die beiden Töchter Marina (5) und Lotta (1) aufpasste. „Er ist ein Super-Papa und macht das mit Sicherheit mit Bravour. Ich bin tiefentspannt und habe sogar mein Handy abgedreht!“ Das war zuletzt freilich nicht imemr so: " Das letzte Jahr hatte ich ein bisschen etwas zu tun mit der Kleinen. Oder mit beiden Kleinen. Sie waren beide anstrengend. Nicht nur die ganz Kleine", lacht Stürmer beim OE24TV-Interview.



Neustart. 2023 will Stürmer dann auch wieder musikalisch durchstarten. „Da ist dann mein 20-jähriges Jubiläum. Da gibt’s auf jeden Fall was Neues auf die Ohren!“ CD und Tour („Das wird gar nicht so einfach, weil Marina ja ab Herbst in die Schule geht.“) sind geplant, aber kein drittes Baby. „Ich werde ja bald 40. An das denke ich gerade gar nicht. Die zwei Mädels füllen meinen Tag ohnedies komplett aus. da kann man sich nicht auf die faule Haut legen. Ich muss eher schauen dass ich dazwischen noch eine Christina und die Musik unterkriege!“