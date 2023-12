Clemens Trischler ätzt gegen Marika Lichter

Autor Clemens Trischler hat gerade sein neues Buch "Die 111 Lieblingsplätze der Stars" veröffentlicht. Jetzt teilt er gegen die Künstlermanagerin aus.

111 Namen und Plätze finden sich in dem neuen Buch von Autor und Künstlermanager Clemens Trischler. Wer nicht vorkommt, hat es entweder nicht nötig oder steht nicht auf der Liste der engen Freunde. Eine davon ist Marika Lichter. "Es ist allgemein bekannt, dass Marika Lichter und ich keine guten Freunde sind, sie wird man in einem meiner Bücher nie finden...ich glaub die Liebe beruht auf Gegenseitigkeit", sagt er im Gespräch mit "Style Up Your Life!".

„I love Vienna – Die 111 Lieblingsplätze der Stars“ bei echomedia um 24,90 Euro © echomedia ×

Lichter: "Wer oder was ist das?"

oe24.at fragte bei Marika Lichter nach, was denn der Auslöser für einen Streit gewesen sei: Die Künstlermanagerin sagte lachend: "Ich weiß nicht einmal wer oder was das ist:" Sie sei es gewöhnt, dass manche Menschen "Namedropping" verwenden, um Aufmerksamkeit zu erhaschen. "Es ist mir ehrlich ganz egal."