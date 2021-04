Conchita: Neuer Look für neuen Hit

Einmal mehr spaltet Conchita mit ihrem Look zum neuen Song die Fans.

Wandlungsfähig. Im weißen Badeanzug mit roten Herzen und Bauchtasche posiert ESC-Superstar Conchita Wurst für das Cover der neuen Single Malebu. Auf der Tasche ein großes „W“, dazu Glitzerbrille und Armbänder. Einmal mehr erregt der Sänger damit die Gemüter seiner Fans. Während die einen über das Outfit schwärmen, üben andere (teils heftige) Kritik. „Conchita war früher Kunst für mich, jetzt eher Trash“, kommentiert ein User den neuen Look.

Premiere. Dem Superstar wird es wohl egal sein, was gepostet wird. Zu oft stand er bereits in der Kritik. Er kümmert sich lieber um seine Musik. Der Song ­Malebu erscheint am 30. April und feiert zwei Wochen später, am 15. Mai, wo er gemeinsam mit Steven Gätjen auf Pro7 wieder den Free ESC moderieren wird, Premiere.