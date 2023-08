Conchitas heiße Pride-Show

Wurst brachte in Manchester die Straßen zum Beben - die Looks des Musikers sorgten für genauso viel Furore, wie sein Gesang

Conchita Wurst ist eine der größten Ikonen der LGBTQIA+-Szene. Bei der Manchester Pride sorgte sie für ausgelassene Stimmung in den Straßen. Hits wie "Rise Like A Phoenix" brachten die Menge zum Jubeln, aber auch die Looks des Stars hätten nicht besser gewählt sein können.

Im neongrünen Netzkleid posierte Conchita bei ihrer Ankunft. Um Hals und Taille trug sie Nietenketten. Unter dem auffälligen Kleid blitzten ein Mieder und ein Leoparden-Tanga hervor. Auf der großen Show-Bühne schlüpfte Wurst dann in heiße Dessous. Spitzen-BH, Tanga, Netzstrümpfe und weiße Latex-Overknees sorgten für Furore.

© Instagram Conchita Wurst rockte die Bühne in Tanga und Netzstrümpfen ×

Den Fans schien sichtlich zu gefallen, was sie da sahen: "Du bist das absolute Highlight jeder Pride" und "Hammer-Outfit", lauteten nur zwei der positiven Kommentare. Wurst ist eine absolute Styling-Queen und Designer reißen sich darum, sie einkleiden zu dürfen