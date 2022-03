Corona-Alarm bei Starmania!

Um 20.15 Uhr startet die neue Staffel von Starmania. Jennifer Muhozi ersetzt dabei Katharina Stiedl. Die ist erkrankt. An Corona. Was der ORF jedoch verschweigt.

„Auf der Startliste für die heutige Auftaktshow von „Starmania 22“ am Freitag, dem 4. März 2022, live ab 20.15 Uhr in ORF 1 steht ein neuer Name: Jennifer Muhozi. Die 19-jährige Wienerin ersetzt Katharina Stiedl, die krankheitsbedingt nicht an den Start gehen kann und nun stattdessen in der zweiten Qualifikationsshow am 11. März auf der Bühne stehen soll.“ Um 15.59 Uhr teilte der ORF mit einer OTS-Presseaussendung die neue Startliste für den heutigen Auftakt von Starmania um 20.15 im ORF mit.

Ein wichtiges und in diesen Zeiten durchaus brisantes Detail ließ man dabei aus: Stiedl, die mit „Vincent“ von Sarah Connor an den Start gehen wollte, teste heute positiv. Das verriet ihre Mama auf Facebook. Will der ORF etwa einen Corona-Fall verschweigen?