Dancing Stars: Athanasiadis ist die Favoritin

Das Niveau der Promi-Tänzer stagniert, nur eine strahlt als leuchtender Stern im Ballsaal.

Bezaubernd. Nur wenige hätten vor dem Start von Dancing Stars gedacht, dass Kabarettistin Caroline Atha­nasiadis ihre Konkurrenz in Grund und Boden tanzt. Schon bei der Premiere zeigte sie, was sie kann, und holte die beste Punktewertung der Jury. Und auch diesen Freitag bestätigte sie ihr Können eindrucksvoll mit einem Quickstepp. Dafür gab es (wie schon in Show 1) 24 Punkte von Balázs Ekker, Maria Santner und Karina Sarkissova. „Caroline zählt für mich zu den absoluten ­Favoritinnen in der Show“, freut sich die Jury-Ballerina über die Leistung der Kabarettistin. Auch wenn TV-Beauty Nina Kraft ihre Leistung vom Start nicht ganz bestätigen konnte, lieferte sie eine passable Show ab. Bei den Herren ist es ­einmal mehr Schauspieler Faris Rahoma, der mit einem Slowfox punktete und die anderen Herren in den Schatten stellte.

Niko Niko tanzte gut – floppte beim Publikum

Erstes Aus. Nicht weitergeschafft hat es Designer Niko Niko, der zu seiner tänzerischen Darbietung einen Hauch zu viel Drama aufs Parkett legte und dafür bei der Jury neben einer Lobeshymne von ­Sarkissova auch viel Kritik erntete. Das Publikum konnte er nicht überzeugen und musste als Erster gehen. „Es ist halt schade für das Publikum und den ORF“, meinte er in einem Interview. Vielleicht hätte er zumindest in der Show sein Selbstbewusstsein doch etwas zurückschrauben sollen – das hätte sicher auch dem Publikum besser gefallen …

Sarkissova: "Caroline ist ein Phänomen"

ÖSTERREICH: Wie ist Ihr Gesamteindruck nach der zweiten Show?



Karina Sarkissova: Nach der ersten Show war ich echt überrascht über das Niveau der Paare. Bei der zweiten Show konnte ich aber keine enorme Steigerung sehen.

ÖSTERREICH: Wer hat Sie am meisten begeistert?



Sarkissova: Caroline Atha­nasiadis! Sie ist ein Phänomen und hat eine echte Gabe. Sie hat zwar keine ganz zarte Figur, schwebt aber wie eine Feder – perfekt und schön. Und ich freue mich, dass Otto Konrad sich meine Kritik zu Herzen genommen hat, und bin froh, dass er weiter ist.

ÖSTERREICH: Wer hat Sie am meisten enttäuscht?



Sarkissova: Margarethe Tiesel. Sie könnte noch mehr drauflegen. Das war kein Tanzen, sondern mehr Schauspiel, was sie gezeigt hat.

ÖSTERREICH: Wie denken Sie über das Ausscheiden von Niko Niko?



Sarkissova: Es war für mich eine negative Überraschung. Seine Tanzleistung war besser als die von manch anderem, und er ist sehr fleißig. Vielleicht ist es seine Homosexualität oder Nationalität, die eine Rolle gespielt hat. Leider ist Homophobie auch im Jahr 2021 für manche immer noch ein Thema.