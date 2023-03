Dancing Stars Teilnehmer Lucas Fendrich fand ein Kondom in der Tiefgarage.

Am 3.3. ist es endlich soweit und "Dancing Stars" walzert in eine neue Staffel. Jetzt schon einer der Favoriten in unserem oe24-Voting ist Musiker Lucas Fendrich.

Fendrich: Spaß bei Training

In den letzten Tagen kam er oft zum Training mit seiner Tanzpartnerin Lenka Pohoralek. In kleinen Clips und auf Fotos sieht man eindeutig: Die beiden Schuften für den Tanzerfolg, haben dabei aber auch jede Menge Spaß!

Ekel-Fund

Das Lachen dürfte Lucas allerdings in einer Situation vergangen sein: Am Gang im ORF-Zentrum fand der Musiker ein Kondom! Ausgepackt, ohne Schutzhülle könnte es sogar benutzt worden sein, uiiii wie ekelig! Fendrich hat den Fund in einer Insta-Story dokumentiert, wollte sich auf Spurensuche machen. Doch, bislang ist ihm nicht gelungen, herauszufinden, wer das Verhütungsutensil dort verloren hat...

Dancing Stars - ab 3.3. auf ORF 1, 21.00