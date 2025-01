DAS sagt Milliardärs-Ex Patricia Schalko zu Stumpfs neuer Liebe

Beim Jägerball tanzte Patricia Schalko als Neo-Single in der Hofburg. Im Gespräch mit oe24 verrät sie, was sie von der neuen Liebe ihres Ex-Lebensgefährten hält.

Erst vor wenigen Tagen gab Patricia Schalko gegenüber oe24 bekannt, dass sie sich nach zwei Jahren von ihrem Partner Tassilo Wallentin getrennt hat, schon outet ihr Ex Georg Stumpf seine neue Liebe. Gemeinsam mit seiner Szilvia lief er beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel durch Harti Weirathers WWP-Zelt und strahlte bis über beide Ohren verliebt. Für oe24 machte der sonst so fotoscheue Milliardär sogar eine Ausnahme und ließ sich mit seiner Liebsten ablichten.

Schalko: "Wir sind seit fast vier Jahren getrennt"

Beim Jägerball traf oe24 auf Patricia Schalko und fragte nach, was sie von der neuen Beziehung ihres ehemaligen Partners halte: "Wir sind nun seit fast vier Jahren getrennt. Jeder hat ein Recht auf ein glückliches Privatleben. Ich denke, Frau Kalman ist die richtige Partnerin für meinen Ex-Lebensgefährten Georg Stumpf. Ich wünsche ihm nur das Beste."

Patricia Schalko mit Tassilo Wallentin beim Jägerball 2024 © privat

Schalko selbst sei gerade glücklich Single: "Ich konzentriere mich voll und ganz auf meine Kinder und blühe richtig auf", sagt sie. Gemeinsam mit Stumpf hat sie die beiden Söhne Gianni und Winston.