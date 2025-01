Luxus pur! Die Austro-VIPs im Urlaubsparadies

Malediven, Kanaren und die Vereinigten Arabischen Emirate als Hotspots der heimischen Stars und Sternchen.

Mit rund 1.500 Euro kostet die Pool-Villa im Luxusresort The Westin Maldives pro Nacht so viel, wie andere für ihre gesamte Monatsmiete zahlen. Verleger Christian Mucha und Gattin Ekaterina verbringen hier gleich drei Wochen. Der Aufenthalt würde sich also mit 31.500 Euro zu Buche schlagen.

Christian und Ekaterina Mucha genießen Luxus pur in einer Pool-Wasservilla im All-inclusive-Resort The Westin Maldives. © Westin Maldives ×

Malediven bleiben Hotspot

Mucha hat hier aber sicherlich seine Kontakte spielen lassen und ein besseres Angebot eingeholt. Genießen will er das kristallklare Wasser und die Unterwasserwelt in vollen Zügen. "Hier gibt es Rochen, Meeresschildkröten und Haie. Wir wollen drei Wochen offline sein, Vitamin D tanken und Kraft für das Jahr schöpfen", sagt er gegenüber oe24. Auch Patricia Schalko, die Ex-Frau von Immobilien-Tycoon Georg Stumpf, genießt hier Luxus pur. Ihr Sohn Winston hält sie auf Trab und sorgt für Action über Wasser.

Mausi Lugner: Nach Spital am Meer

Christina Lugner hat sich nach den Strapazen in Wien auf die Kanareninsel Teneriffa in ihre Villa zurückgezogen. Sie will zur Ruhe kommen und wartet auf die histologischen Befunde aus dem Krankenhaus. Auch "Edmund"-Sänger Markus Kadensky scheint auf einer der Inseln auszuspannen.





Für Anna Netrebko, Leona König und Katharina Stumpf ging es im neuen Jahr in die Vereinigten Arabischen Emirate. In Dubai und Abu Dhabi posierten die Promis teils verschleiert.