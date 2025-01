Schock: Mausi Lugner im Krankenhaus!

Christina Lugner lässt die Fans zittern. Im Gespräch mit oe24 verrät sie, wie es ihr geht.

Gerade noch grinste sie im Skiurlaub in Kitzbühel in die Kamera, jetzt verweilt Christina "Mausi" Lugner (59) im Krankenhaus Nord. Schon in der Vergangenheit hatte die Ex-Frau des legendären Baumeisters Richard Lugner (†91) gesundheitliche Probleme. „Es war eine besonders aggressive Form von Brustkrebs, die bei mir vor fünf Jahren diagnostiziert wurde. Von der Diagnose bis zur OP hat es nur fünf Tage gedauert“, erzählte sie letztes Jahr im Gespräch mit oe24.

Lugner besorgt: "Schlechte Werte"

Jetzt plagen Mausi wieder Sorgen: „Meine Werte waren so schlecht, dass ich jetzt ins Krankenhaus zu Frau Professor Ferlitsch muss." Es sollen eine Gastroskopie, eine CT und weitere Untersuchungen stattfinden. "Schauen wir mal, was dann rauskommt, aber die Werte waren wirklich sehr, sehr schlecht", sagt sie. Das klingt nicht gerade hoffnungsvoll. Dabei wollte Christina doch gerade nach Teneriffa in ihre zweite Heimat fliegen, um die Sonne zu genießen.

Otto Retzer, Christina Lugner und Karl Schweigl © zVg ×

Auf der Kanaren-Insel lebt auch Mausis Ex-Freund Ernst Prost. Ein Wiedersehen wird es aber auf jeden Fall noch geben, auch wenn sie noch ein bisschen länger in Wien bleibt. Wir wünschen Lugner alles Gute für die Untersuchungen.