Christina Lugner: "2025 wird für mich in der Liebe unfassbar toll!"

Frisch aus dem Weihnachts-Urlaub in Kitzbühel zurück, freut sich Mörtels Ex-Frau auf das neue Jahr

Nach dem für die Familie Lugner sehr traurigen Jahr 2024, kann vor allem Christina Lugner wieder positiv in die Zukunft blicken. Mausi verbrachte die Feiertage mit Tochter Jacqueline und deren Ehemann Leo Lugner bei Freunden in Kitzbühel. "Es war sehr entspannt. Viele Freunde haben uns besucht und ich war viel Skifahren", blickt Mausi auf die Feiertage zurück - ein wenig Wehmut ist trotzdem dabei. "Richard hat uns schon sehr gefehlt. Es war gerade zu Weihnachten und Silvester sehr schwierig. Es heißt immer, die Zeit heilt alle Wunden. Manche heilen aber nie", seufzt Lugner im oe24-Talk.

Alex Beza, Kathi Stumpf, Christina Lugner, Rosi Schipflinger und Richie Hofer © zVg ×

Noch bis Mittwoch bleibt Mausi in Wien, wo sie den Künstler-Neujahrsempfang im Marchfelderhof besuchen wird. Auch Richard Lugners Grab hat sie bereits besucht und sich davon überzeugt, dass dort alles in Ordnung ist. Donnerstag geht es dann in ihre Villa auf Teneriffa, wo sie viele Freunde treffen will. Ob auch ihr Ex Ernst Prost darunter sein wird? "Natürlich! Wir sind ja noch immer befreundet und natürlich auch in Kontakt", grinst Lugner. Ein Liebes-Comeback schließt sie allerdings aus. "Es ist rein freundschaftlich", erklärt sie.

Ernst Prost und Christina Lugner © Privat ×

Auch wenn es mit ihrem Ex nichts mehr wird, kann sich Mausi heuer dennoch auf eine neue Liebe freuen. "Gerda Rogers hat mir prophezeit, dass 2025 ein unfassbar tolles Jahr für mich wird. Und das in jeder Hinsicht - also auch in Sachen Liebe", freut sich Lugner schon auf ihre Zukunft. Man darf also gespannt sein, wann Amors Pfeil bei Mausi einschlägt.