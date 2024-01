× DAS sind unsere Gegner beim Eurovision Song Contest 2024

Am Samstag, den 11. Mai steigt in Malmö (SWE) das große Finale beim Eurovision Song Contest 2024. Ob Kaleen für Österreich da an den Start geht, entscheidet sich erst im Halbfinale. Der Termin dafür steht jetzt auch schon fest.

Insgesamt gehen im Mai 2024 37 Länder beim „Eurovision Song Contest“ in Malmö an den Start. Während sechs Länder – Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und das Siegerland des Vorjahres, Schweden – bereits fix qualifiziert sind, singen die 31 weiteren Nationen in den beiden Semifinalshows am Dienstag, dem 7. und Donnerstag, dem 9. Mai um den Einzug ins Finale am Samstag, dem 11. Mai (jeweils live ab 21.00 Uhr in ORF 1).

Heute ist offiziell der Startschuss für den ESC 2024 in Malmö gefallen. Das Moderatoren-Duo Farah Abadi und Pernilla Mansson Colt haben unter Aufsicht der EBU-Verantwortlichen die Halbfinal-Einteilungen ausgelost.

Für Österreichs Beitrag, Kaleen mit "We Will Rave" wird es im 2. Semifinale am Donnerstag, 9. Mai so richtig ernst. Dabei werden wir in der ersten Hälfte des Abends auftreten. Die genaue Startposition wird aber erst in einigen Wochen bekannt gegeben.

© Screenshot ×

Los-Glück für Kaleen

Die Halbfinal-Auslosung kann man dennoch schon glücklich bezeichnen. Mit der Ukraine und Island sind zwei der absoluten Top-Favoriten auf den Sieg in Schweden im ersten Semifinale am Start. Der stärkste Gegner, mit dem unser Beitrag zu kämpfen hat, ist laut Buchmachern derzeit Israel auf Platz 6.

Für Kaleen wird es dennoch ein harter Kampf, den Sprung ins große Finale zu schaffen. Derzeit ist die rot-weiß-rote Starterin bei den Wettquoten auf Rang 27 gelistet. Allerdings sind erst fünf Songs bekannt, die davor gereiht werden. Nachdem man aber in der Gruppe mit 16 Nationen ist, wird es alles andere als leicht. Denn nur die besten sechs schaffen es zum großen Musik-Spektakel am Samstag, den 11. Mai.

Erstes Semifinale am 7. Mai:

Ukraine

Zypern

Polen

Serbien

Litauen

Kroatien

Irland

Slowenien

Island

Finnland

Portugal

Australien

Aserbaidschan

Moldawien

Zweites Semifinale am 9. Mai: