Die Sommer-Urlaubs-Bilanz der Stars

Entspannt. 2020 ist nicht unbedingt das Jahr der großen Urlaube, aber nahe gelegene Destinationen kann man dennoch ansteuern, und so verschlug es die heimischen Promis nach Spanien, Italien und Griechenland. Influencerin Katharina Mazepa, David Alaba und Victoria Swarovski sonnen sich am liebsten auf Ibiza, Akrobatin Lili Paul schickt Grüße aus dem Pool in Italien und ­Nadine Mirada planschte auf Mykonos. Ibiza ist auch heuer wieder der absolute Hotspot, auch wenn gerade alle Klubs und Bars geschlossen haben, genießen die VIPs das Ambiente.

