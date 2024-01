Dieser Schlager-Star spielt Show für kranke Kids

Melissa Naschenweng singt am 3. Juli in Kapfenberg für herzkranke Kinder.

Dass sie ein großes Herz hat, ist für Fans von Melissa Naschenweng nichts Neues. Jetzt stellt sich der Schlager-Star auch in den Dienst der guten Sache und gibt ein Charity-Konzert für herzkranke Kinder.

Der "Dsire Heldenzirkus" am 3. Juli ist ein Charity Kinderkonzert, an dem alle so sein können wie sie sind, an dem man für eine Zeit lang dem Alltag entfliehen kann und mit der ganzen Familie Spaß hat. Genauer gesagt, ist es ein Konzertformat für Kinder und Familien.

© TZOe Zeidler ×

So will Naschenweng ihren großen Erfolg nutzen, um auch etwas zurückzugeben und ein wenig Freude in die Herzen von kranken Kindern bringen. Der Erlös des Konzerts geht zu 100 Prozent an bedürftige und herzkranke Kinder aus der Steiermark und Kärnten, um diesen Therapien zu ermöglichen.