Dinosaurier-Alarm in der Wiener City!

Samstagnachmittag staunten die tausenden Weihnachts-Shopper nicht schlecht, als auf einmal eine Horde Dinosaurier durch die Wiener Innenstadt trabte

Am 21. Dezember startet in der Wiener Marx Halle die neue Ausstellung "Königreich der Dinosaurier". Ein paar der Urzeit-Riesen dürften aber schon früher angereist sein und trieben beim Stephansplatz ihr "Unwesen". Die Dinos machten Selfies mit Touristen und statten auch so manchem Shop einen Besuch ab.

Plein-Store-Chefin Manuela Fischer bekam Besuch aus der Urzeit © Privat ×

Unter anderem fühlten sich die Giganten vom Glitzer im Philipp Plein-Store in der Wiener Goldschmiedgasse magisch angezogen. Sehr zur Freude der Besitzer Manuela und Ernst Fischer. Dabei bewies vor allem Frau Fischer ein wahres Talent als Dino-Dompteuse und steckte mutig ihren Kopf in das Maul mit dem Riesenzähnen.

Plein-Store-Chefin Manuela Fischer bekam Besuch aus der Urzeit © Privat ×

Leider mussten die Saurier wieder unverrichteter Dinge abziehen, da von den begehrten Plein-Glitzer-Shirts keines mehr in ihrer Größe verfügbar war.

Immersive Ausstellung startet vor Weihnachten

Dinosaurier-Ausstellung in der Marx Halle startet am 21. Dezember © Hersteller ×

Nach einem riesigen Erfolg in Deutschland mit mehr als 100.000 Besuchern in sechs Wochen, kommt die größte und spektakulärste Dinosaurier-Ausstellung Europas zum ersten Mal nach Österreich und ist vom 21. Dezember 2024 bis 12. Januar 2025 exklusiv in Wien zu sehen. Tauche in der historischen MARX HALLE mit über 50 Giganten der Urzeit auf 8.000 qm ein in die faszinierende Welt vor Millionen von Jahren und erlebe die größten beweglichen Dinos Europas.

Dinosaurier-Ausstellung in der Marx Halle startet am 21. Dezember © Hersteller ×

Bestaunen Sie mit dem furchteinflößenden Spinosaurus den gefährlichsten Raubsaurier aller Zeiten, begegne dem legendären Tyrannosaurus Rex (8 Meter hoch) und treffen Sie auf den imposanten Diplodocus. In der Marx-Halle gibt es sie fast alle – von A wie Allosaurus bis V wie Velociraptor. Nachwuchs-Archäologen üben sich in einer Ausgrabungsstätte im Freilegen von Dinoknochen, fahren einige Runden mit der Dino-Eisenbahn, vergnügen sich in der interaktiven Playzone, streicheln Baby-Dinos und können sogar auf Dinosauriern reiten.