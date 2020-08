Edi-Finger-Tochter: Hochzeit mit Hoppala

Jawort mit Pannen. Kleines Corona-Hoppala bei der Traumhochzeit von Edi Finger juniors Tochter Victoria in Maria Enzersdorf, NÖ. Nach der standesamtlichen Trauung mit Markus Kaschnigg stand gestern eigentlich auch gleich der Schritt zum Traualtar in der Pfarrkirche am Plan. Daraus wurde nichts: Der Pfarrer kam nämlich direkt aus Kanada (!) eingeflogen, musste nach der Landung in Schwechat noch zum verpflichtenden Corona-Test und schaffte es nicht mehr rechtzeitig. Die kirchliche Trauung fiel aus. Wird aber bald nachgeholt.

© Privat