Ehe-Unterricht für Miss Europe

Drei Monate vor ihrem Hochzeitstermin muss das Society-Paar büffeln.

Lehrreich. „Es ist wie in der Schule“, grinst Miss Europe Beatrice Körmer nach ihrem „Ehe-Unterricht“ bei Dompfarrer Toni Faber. „Heimo und ich werden so auf die Ehe und Trauung vorbereitet. Ich kann schon gar nicht mehr erwarten, bis es so weit ist“, freut sich das Model.

Und auch Verlobter Heimo Turin fiebert seinem großen Tag entgegen. „Wir haben unsere erste Hochzeitsreise gerade in Las ­Vegas genossen und jetzt freue ich mich schon darauf, Ja zu sagen“, so der smarte Unternehmer. Am 9. Juli ist es dann so weit …