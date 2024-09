Elyas M'Barek teilt erstes Hochzeitsfoto

Auf Instagram gibt der Schauspieler einen ganz seltenen Einblick in sein Privatleben

Schauspieler Elyas M'Barek und seine Gattin Jessica gaben sich vor zwei Jahren am 8. September in einer intimen Zeremonie auf Ibiza das Jawort. Hochzeitsbilder hat man bisher nicht wirklich zu Gesicht bekommen. Schließlich hütet M'Barek sein Privatleben wie seinen Augapfel. Zum Jahrestag machte der fesche "Fack Ju Goethe"-Star eine Ausnahme.

M'Barek schwärmt von seiner Frau

3,6 Millionen Follower bekamen jetzt sehr intime Einblicke. "Heute 2 Jahre verheiratet mit dem wundervollsten Menschen", schreibt Elyas und zeigt ein Schwarz-Weiß-Foto von seine, Hochzeitskuss. "Ich bin dankbar, dein Ehemann zu sein und dich in meinem Leben zu haben. Liebe dich über alles und jeden Tag mehr." Jessica trägt auf dem Bild ein sehr schlichtes weißes Brautkleid. Auch Elyas scheint auf einen hellen Anzug gesetzt zu haben. Vermutlich in Beige.





Umzug nach New York

Jessica teilte den glücklichen Schnappschuss ebenso: "Unsere Liebesgeschichte ist mein absoluter Favorit. Alles Gute zum Hochzeitstag". Die beiden leben mittlerweile in New York. Dort können das Model und der Schauspieler ihr Potential so richtig ausschöpfen.