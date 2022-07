Ex-Miss: Liebes-Show im Privatjet

Ex-Miss Vienna Katharina Mazepa stellt ihrem neuen US-Freund ihre Familie vor.

Harmonie. Der Start in die neue Beziehung war ­etwas holprig, doch jetzt scheint Ex-Miss Katharina Mazepa (26) ihr Herz endgültig bei Lenny Hochstein geparkt zu haben. Die hübsche Österreicherin jettet gerade mit dem wohl­habenden Schönheitschirurgen quer durch Europa. Auch ein Stopp in Wien ist geplant. Mazepa möchte den neuen Mann an ihrer Seite der Familie vorstellen. Bevor es jedoch soweit ist, genießen die beiden die Zeit zu zweit an den Promi-Hotspots.

Drama. Sowohl Mazepa als auch Hochstein sind auf dem Papier noch verheiratet. Vor allem Lennys Noch-Gattin Lisa macht Probleme, da sie eine Schmutzkübelkampagne gegen Katharina in den Medien fährt. Sie wolle nicht, dass Mazepa sich ihren Kindern ­nähert, weil sie ein schlechter Umgang sei. Außerdem warf sie der Neuen ihres Mannes vor, dass sie nur auf Ruhm aus sei.

Liebe. Für Mazepa zählt hingegen nur eins: Sie ist glücklich mit dem Mann an ihrer Seite und das sieht man auch. Ein Video auf Instagram zeigt die Beauty im Privatjet. In ihrem Schoß schläft Lenny ganz friedlich.