Facelifting für Ö3-Star Elke Rock

Auf Instagram nahm die Moderatorin ihre Fans mit zu ihren Beauty-Doc Stefan Gärner, der bei Rock Hand anlegte.

"Hab wiedermal was ausprobiert Facelift!!! Jaaa! Mit Ultraschall. Teile das mit euch, weil ich selbst immer etwas irritiert bin, wenn Mädels in meinem Alter behaupten, da ist nix gemacht" - mit diesen Worten nahm Ö3-Star Elke Rock ihre 17.000 Follower mit zu Schönheits-Experten Stefan Gärner. Ein Gesichtslifting ganz ohne Skalpell stand für Rock am Programm. Die schonende Version wird mit Ultraschall gemacht und hinterlässt ausser einige kurzzeitigen Rötungen keine Spuren.

"Nix schneiden. Nix zerstört. Total gesellschaftsfähig", postete sie nach der Prozedur und schien mehr als happy zu sein. Und so funktioniert die Behandlung: Gebündelte Ultraschall-Energie regt in der Haut einen natürlichen Reparaturmechanismus der Kollagenfasern an. Dabei bringt Ultherapy kontrolliert Wärme in die tieferen Schichten der Haut ein, was diese unterstützt, sich selbst zu straffen und zu festigen. Das Bindegewebe wird gefestigt und die Haut auf natürliche Weise gestrafft, ohne bei dieser Behandlung die Hautoberfläche zu schädigen. Dieser Effekt von Ultherapy wirkt auch vorbeugend gegen die Zeichen der Hautalterung.